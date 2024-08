Bald kracht’s! Gewitterzelle nimmt Kurs auf Wien

Auch in Wien wird es stürmisch.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 15:06 / ©GeoSphere Austria Screenshot

Auch für den heutigen Freitag, 16. August, wurden Gewitter angekündigt. Von der GeoSphere Austria heißt es in der Prognose: „Im Laufe des Nachmittags können sich Quellwolken zeigen und zum Abend hin steigt auch die Gewitterneigung langsam an. Abseits von Schauern oder Gewittern weht nur schwacher Wind.“ In den nächsten Stunden dürfte es dann auch schon krachen. Wie eine Grafik von „wetteronline“ zeigt, nimmt eine Gewitterzelle Kurs auf die Bundeshauptstadt.