Kind vermisst: Suchaktion am Attersee

Am Attersee läuft eine Suchaktion.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 15:21 / ©ÖWR Faak

Mehrere Feuerwehren und die Wasserrettung stehen am Attersee in Oberösterreich in Einsatz. Ein Kind – es soll sich um ein Mädchen handeln – wurde im Strandbad Weyregg als vermisst gemeldet. Bislang fehlt jede Spur. Zeugen sollen laut „Krone“ beobachtet haben, wie das Mädchen nach dem Rutschen nicht mehr auftauchte. Angehörige dürften sich allerdings noch keine gemeldet haben. Es besteht die Hoffnung, dass es sich nur um einen Fehlalarm gehandelt haben könnte.

Mädchen wird zwischen 10 und 13 Jahre alt geschätzt

Update: Laut dem Bericht der „Krone“ verließen die Rettungsautos gegen 16 Uhr den Einsatzort. Feuerwehr und Wasserrettung suchen weiter. Wie die FF Weyregg in ihrer Instagram-Story mitteilte, dürfte das Mädchen zwischen 10 und 13 Jahre alt sein und hatte einen pink beziehungsweise orangen Badeanzug an. In der Story auf Instagram startete die Feuerwehr einen Aufruf zur Suche nach den Eltern.

