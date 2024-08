Vorsicht Betrug: Wieder Fake-SMS in Kärnten im Umlauf

„Ihr BAWAG App-Banking läuft am 16.08.2024 ab“ oder „Wir haben unser system aktualisiert. Füllen sie den link aus, um das Konto neu zu konfigurieren.“ – Solche und ähnlichen Textnachrichten hatten am heutigen Freitag etliche 5 Minuten Leser am Handy. Zum Glück tappten sie nicht in die Falle! Denn tatsächlich wurden diese SMS nicht von der BAWAG PSK verschickt, wie das Geldinstitut betont.

Keinesfalls auf den Link klicken

Bereits etliche Sicherheitswarnungen sind auf der Webseite der Bank zu finden. „Die Angreifer geben vor, dass der Online-Banking Zugang demnächst endet und man sich neu verifizieren muss. Zu diesem Zweck senden die Angreifer in der SMS einen betrügerischen Link zu einer Phishing-Seite“, heißt es seitens der BAWAG PSK. Sie appellieren an die Bevölkerung, nicht auf den Link zu klicken und niemals Online-Banking-Anmeldedaten auf zweifelhaften Seiten einzugeben. Stattdessen sollten jene, die eine solche SMS erhalten, diese direkt an [email protected] senden. Warnungen zu diesen und ähnlichen Betrugsversuchen seien übrigens auch auf der Internet-Seite watchlist-internet.at zu finden.