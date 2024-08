Erste Hilfe bei Badeunfällen: Studierende zeigen, wie es geht

17.08.2024 Campingbad Annenheim (Ossiacher See)

18.08.2024 Erlebnisbad Ossiach (Ossiacher See)

Freibad Wernberg / Föderlach (Wernberger Badesee)

23.08.2024 Stadionbad Wolfsberg

Parkbad Krumpendorf (Wörthersee)

24.08.2024 Freizeitanlage St. Andrä (St. Andräer See)

Strandbad Bad Saag (Wörthersee) Strandbad Hermagor (Pressegger See)

25.08.2024 Campingbad Nord St. Kanzian (Klopeiner See)

Strandbad Klagenfurt (Wörthersee) Strandbad Ferndorf (Millstätter See)