So kommst du schnell und sicher zum Coldplay-Konzert

In wenigen Tagen findet das langersehnte Coldplay-Konzerten im Wiener Ernst-Happel-Stadion. An vier Abenden unterhält die britische Band rund 60.000 Konzertbesucher. Die Band ist neben ihrer Musik, auch für ihr starkes Engagement in Sachen Klimaschutz bekannt. Die Öffis für die An- und Abreise zu nutzen, gehört damit quasi zum Coldplay-Fan-Starter-Paket.

Anreise zum Konzert

Mit der Linie U2 bis zur Station Stadion kommst du am besten zum Konzert. Bei dieser Linie fährt ab 15 Uhr alle drei Minuten eine Bahn. Bei Schönwetter lohnt es sich auch die U3 bis zur Station Schlachthausgasse zu nehmen, um anschließend ein entspannter Spaziergang durch den Prater zu machen. Für die Abreise wird die U2 mit fünf zusätzlichen Zügen, die alle zwei Minuten fahren, erleichtert. Auch die Buslinie 11A fährt öfter. Die U2 Station Krieau wird für die Dauer des Abtransports gesperrt. Am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag fahren zusätzlich alle U-Bahnen in der Nacht eine Stunde länger.

Sichereres Reisen

Die Sicherheit hat bei den Wiener Linien oberste Priorität. Insbesondere bei großen Events, wie das Konzert. Über 14.000 Kameras, rund 300 Sicherheits- und Servicedienstmitarbeiter und Notrufanlagen in allen Stationen und Fahrzeugen machen das Wiener Öffinetz zu einem der sichersten der Welt. Die gesamte Lage wird rund um die Uhr überwacht.

