In Hinterhalt gelockt: Mann (48) mit Eisenstange verprügelt

In Himberg bei Wien wurde ein 48-Jähriger brutal attackiert.

Bruck an der Leitha/ NÖ

Veröffentlicht am 16. August 2024, 16:54

Am Mittwoch, 14. August 2024, gegen 22 Uhr, ging der Notruf ein: Ein Mann wurde in Himberg bei Wien von zwei Personen mit einer Eisenstange verprügelt. „Am Tatort wurde das verletzte Opfer, ein 48-jähriger Mann, am Boden liegend angetroffen. Das Opfer konnte Angaben zum Täterfahrzeug und zu den vorerst unbekannten Tätern machen“, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Angriff dürfte ein dreister Hinterhalt gewesen sein, wie es scheint.

In Hinterhalt gelockt

„Das Opfer soll unter einem Vorwand, zur angeblichen Durchführung einer Dienstleistung, nach Himberg gelockt worden sein. Während sich das Opfer mit einem der vorerst unbekannten Täter unterhielt, soll sich der Zweite mit einer Sturmhaube maskiert angenähert haben. Als das Opfer davonlief, soll der maskierte Täter mit der Eisenstange zugeschlagen haben. Dann flüchteten die beiden Unbekannten mit dem Auto in Richtung Wien“, so die Polizei. Der 48-Jährige erlitt Verletzungen schweren Grades. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung in das Landesklinikum Wiener Neustadt.

Täterfahrzeug entdeckt

Schon kurz darauf bemerkten Streifen des Stadtpolizeikommandos Schwechat das mutmaßliche Täterfahrzeug in Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich. „Die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten hielten den Pkw an und führten eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch.“ Es erfolgte die vorläufige Festnahme der beiden Fahrzeuginsassen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer aus Wien im Alter von 33 und 48 Jahren. Sie zeigten sich bei der Einvernahme geständig, die Tatwaffen haben sie weggeworfen – und bislang konnte diese auch nicht gefunden werden. Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung angezeigt.