Lokal am Wörthersee will 8 Euro für Extra-Teller

In einem Restaurant am Wörthersee werden 8 Euro für einen Zusatzteller verlangt.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 17:06 / ©Montage: Canva

Als Meinungsforscher ist der Krumpendorfer Christoph Haselmayer längst kein Unbekannter mehr. Kein Wunder also, dass sein letztes Posting eine ordentliche Debatte lostrat. Grund ist eine Restaurantrechnung vom Wörthersee. „Alter! Das ist übel“, kommentiert ein Facebooknutzer, ein weiterer schreibt: „Acht Euro für einen extra Teller. Bravo!“ Auch Haselmayer stieß der Preis für den zusätzlichen Teller, den man zu einem Beef Tatar dazubestellte, bitter auf. Andere wiederum sehen den Preis als gerechtfertigt: „Wenn dir das zu teuer ist (siehst ja was auf der Karte steht), dann musst auf einen Kanzlerburger gehen oder ins Restaurant von einem Möbelhaus, dort haben sie angeblich auch tolle Aktionen.“

Acht Euro für einen Zusatzteller: Was sagt ihr dazu? Finde ich gerechtfertigt, dem Restaurant entsteht ja ein zusätzlicher Aufwand. Eine Gebühr ist schön und gut, aber acht Euro für einen Extra-Teller sind zu viel. Ich bin generell gegen Gebühren für einen Zusatzteller – das gehört zum Service dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Wörthersee-Restaurant macht keinen Hehl draus

Für 5 Minuten waren die Restaurantbetreiber zwar noch nicht erreichbar, jedoch werden die 8 Euro pro Zusatzteller schon auf der ersten Seite der Menükarte angekündigt: „Wir sind bemüht alle eure kulinarischen Wünsche zu erfüllen und euch ein unvergessliches Erlebnis in unserer wunderschönen Location am Wörthersee zu bieten. Wir möchten euch daher informieren, ein paar kostendeckende Punkte einführen zu müssen.“ So verlange man für ein Gedeck 3,50 Euro, für einen sogenannten Räuberteller eben 8 Euro.