Freund fand Frau (28) bewusstlos am Boden

Am heutigen Freitag, dem 16. August, gegen 14 Uhr fuhr eine 28-jährige Inderin gemeinsam mit ihrem Freund mit dem Fahrrad auf der Ankogel Landesstraße L8 von der Talstation Ankogel kommend in Richtung Mallnitz. In einer dortigen Linkskurve verlor die 28-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad, sie kam rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz.

Bewusstlos am Boden

Der Freund befand sich zum Zeitpunkt des Sturzes vor ihr, weshalb er nicht gleich reagierte. Erst als er bemerkte, dass seine Freundin nicht hinterherkam, drehte er um. Da fand er die 28-Jährige bewusstlos vor. „Ein weiterer Verkehrsteilnehmer setzte kurz darauf die Rettungskette in Gang. Die Erstversorgung erfolgte durch die Besatzung des Notarzthubschraubers RK 1, der Rettung und mehreren Passanten. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es von der Polizei. Die Frau trug keinen Sturzhelm.