Back to school: Hier müssen Eltern heuer tiefer in die Tasche greifen

Für diese Schulsachen müssen Eltern heuer tiefer in die Tasche greifen.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 17:30 / ©congerdesign/Pixabay

Im 2. September beginnt für viele Kinder wieder die Schule. Dabei kann der Start in die Volksschule richtig teuer werden. Die Arbeiterkammer hat zwischen dem 15. und 19. Juli 57 Schulutensilien für Volksschüler in den Onlineshops von Libro, Pagro, Thalia, Interspar und Müller erhoben. Nicht alle Produkte gab es online, daher hat die AK die Preise auch in einer Filiale von Interspar, Müller und Thalia gepostet. Dabei wurden enorme Preisunterschiede für ein und dieselben Schulsachen aufgedeckt. Zum Beispiel Tintenpatronen sind oft bis zu rund 149 Prozent. Das zeigt der aktuelle Preismonitor. Daher ist es wichtig die Preise zu checken, da sich ein Preisvergleich immer lohnt.

©Screenshot Arbeiterkammer Diese gerundeten Preise zeigen, wo man am besten Schulsachen einkaufen sollte.

Preissteigerung bei Schulartikeln

Die AK hat auch die Preise für Schultaschen-Sets mit verschiedenen Inhalten, wie Federpennal, Schüttelpennal und Sportbeutel geprüft. Das billigste Schultaschen-Set kostet heuer je nach Handelskette zwischen rund 50 und 128 Euro. Das teuerste liegt bei 87 bis 290 Euro. Die Preise der erhobenen Schulartikel ohne Schultaschen liegen auf einem hohen Niveau, denn die Preissteigerung beträgt gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich 1,4 Prozent.