Verletzt: Fahrzeuglenker kracht in Leitschiene

Gestern, am 15. August, um 22.15 Uhr wurden die Feuerwehren Peggau und Deutschfeistritz zu einem Verkehrsunfall auf die S35 gerufen. Auf der Brucker Schnellstraße in Fahrtrichtung Spielfeld zwischen der Auffahrt Peggau-Badl und der Abfahrt Peggau-Mitte kam es zu einem Unfall. Ein Fahrzeug prallte gegen die Leitschiene und eine Person wurde dabei verletzt. Die Einsatzleitende Feuerwehr Peggau führte die Einsatzabwicklung durch. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten nach etwa 30 Minuten wieder in das Feuerwehrhaus einrücken.