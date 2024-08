Zeugenaufruf: Hast du diesen Mann gesehen?

Zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 19. Juni, gegen 01.30 Uhr, einen Diebstahl durch Einbruch in ein Clubhaus in Pfaffstätten verübt zu haben. Einer der unbekannten Täter soll in das Gebäude eingestiegen sein und drei Tennisschläger sowie eine Handkasse und Bargeld entwendet haben, wobei der Zweite als Aufpasser fungiert haben soll.

Hinweise Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Baden, Telefonnummer 059133-3300, erbeten