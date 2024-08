350.000 Euro fließen in Straßensanierung in Villach

Am kommenden Montag starten die Bauarbeiten in der St. Agathen-Straße.

Am kommenden Montag startet die Generalsanierung bzw. der Ausbau der St. Agathen-Straße. „Im Zuge der Arbeiten wird nicht nur die bestehende Straße auf einer Länge von 330 Metern generalsaniert. Wir bauen sie auch auf eine Breite von rund fünf Metern aus“, erläutert Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Zudem wird die Straßenbeleuchtung adaptiert und eine neue Oberflächenentwässerung geschaffen. Die Stadt Villach investiert 350.000 in dieses Projekt. Es soll Ende Oktober abgeschlossen sein. Bereits vor zwei Jahren wurde in diesem Bereich der Gisela-Tschofenig-Weg hergestellt, um eine neue Wohnsiedlung an die Straße anzuschließen.