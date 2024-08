Skurrile ORF-Panne: Gerald Grosz‘ Katze soll gepfändet werden

Veröffentlicht am 16. August 2024, 18:54 / ©Screenshot Facebook Gerald Grosz

Ganze 238,76 Euro soll Gerald Grosz‘ Katze zahlen. Die „2. (und letzte) Mahnung“ flatterte dem gebürtigen Steirer am 1. August ins Haus – adressiert an sein Haustier Chouchou Grosz. Frist ist der 22. August. Die ORF-Mahnung kam samt einem „vollstreckbarer Rückstandsausweis“. Das heißt, ohne Zivilprozess könnte eine Exekution erwirkt werden. In einem Video äußerte sich der Ex-BZÖ-Politiker dazu: „[Meine Katze] sieht einer Gehaltspfändung gelassen entgegen. Wir können aber auch als Kompensation für die entgangene Zwangsgebühr eine Kiste abgebissene Ratten auf den Küniglberg bringen.“

Chouchou war bei OBS angemeldet

Wie konnte so etwas denn passieren? Wie der ORF gegenüber der APA in einer Stellungnahme verlautete, wurde der Sachverhalt „offenbar bewusst herbeigeführt und hätte bereits nach der Zahlungsaufforderung oder Zahlungserinnerung aufgeklärt werden können.“ Fakt sei: „In der Tat wurde jemand mit dem Namen Couchou Grosz eigenständig bei der OBS angemeldet – unter Bekanntgabe von Adresse, Geburtsdatum und bevorzugter Zahlungsart.“ Die Anmeldung sei automatisiert übernommen worden, die Beitragsnummer mittlerweile „selbstverständlich storniert“.

Hatte Grosz etwas damit zu tun?

Grosz beteuert gegenüber der APA allerdings, dass er nicht dafür verantwortlich sei. Seine einzige Erklärung sei, dass er im März 2023 versuchte, seine Katze als SPÖ-Mitglied anzumelden, damit diese für den SPÖ-Vorsitz kandidieren könne. Außerdem habe er seine Katze für den Impfpass angemeldet. Das seien die einzigen beiden Möglichkeiten, wie die Daten des Haustieres weitergegeben worden sein könnten. Ein ORF-Sprecher kündigte auf APA-Anfrage jedenfalls an, die Ursachen für den Brief der ORF-Beitrags Service GmbH prüfen zu lassen.

„Dieser ORF ist eine Schande“

Willkommen ist die Mahnung dem erklärten Gegner der Haushaltsabgabe, der regelmäßig an Formaten des Privatsenders oe24.tv teilnimmt, allemal. Er sieht darin den Beweis für die Sinnlosigkeit des „ORF-Idiotengesetzes“. „Der ORF finanziert sich über ein Zwangssteuermodell, bei dem alle für ein Produkt zahlen müssen, das sie nicht konsumieren. Dieser ORF hat nachweislich, gerichtlich bestätigt, die Objektivität gebrochen und Wahlen unlauter beeinflusst. Dieser ORF ist eine Schande für den Journalismus“, sagt der gebürtige Grazer in seinem Video. (APA, red. 16.08.2024)