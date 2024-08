Ministerin Karoline Edtstadler sucht jetzt einen Partner

Veröffentlicht am 16. August 2024, 19:13 / ©BKA/ Florian Schrötter

Ein spannendes Angebot hat die Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) parat: Die ÖVP-Politikerin sucht aktuell nach einem Partner oder auch Partnerin für einen Fallschirmsprung. Am Donnerstag meldete sie sich über Instagram vom Hangar 7 in Salzburg: „Weil mein Struppi [ihr Hund] leider nicht mitfliegen kann, brauche ich Unterstützung. Also bewerbt euch und springt mit mir über Salzburg ab, um diese wunderschöne Stadt auch von oben zu sehen.“ Du willst mitmachen? Dann solltest du schnellstmöglich ein Fallschirm-Emoji unter Edtstadlers Posting kommentieren.