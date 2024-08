Tragisch: Jugendlicher (15) stirbt nach Moped-Unfall

Diese traurige Nachricht teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit: „Der durch den Verkehrsunfall schwer verletzte 15-Jährige ist am 15. August 2024 im Krankenhaus verstorben.“ Der Unfall hatte sich bereits am 7. August ereignet. Der Jugendliche war an jenem Nachmittag an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert, als er gerade abbiegen wollte. Der Unfall war verheerend. „Der Mopedfahrer landete auf der Windschutzscheibe, wurde einige Meter mitgeschleift und kam auf der Fahrbahn zum Liegen“, hieß es damals in dem Bericht der Polizei.