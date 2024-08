Wilde Verfolgungsjagd: Polizist wird von Motorradfahrer mitgerissen

Gestern gegen 22.40 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Schubertstraße auf einen Motorradfahrer, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts fuhr, aufmerksam. Der Lenker befuhr dabei unter anderem den befestigten Teil einer Haltestelle, wechselte wieder auf die Fahrbahn und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter. Die Kennzeichenbeleuchtung des Motorrades war deaktiviert und ein Ablesen des Kennzeichens war somit nicht möglich. Der Motorradfahrer widersetzte sich mehreren Anhalteversuchen und flüchtete vor der Polizeitreife.

Polizist wird verletzt

Infolge stürzte der Lenker, stand erneut auf und startete sein Motorrad, um die Flucht fortsetzen. Dabei stieß der Motorradfahrer gegen den stehenden Streifenwagen. Als er dadurch kurz zu stehen kam, versuchte ihn ein Polizist an der Kleidung festzuhalten. Der Lenker beschleunigte jedoch erneut und riss den Polizeibeamten eine kurze Strecke mit. Dabei erlitt der Beamte eine schwere Verletzung an der Hand und musste in der Folge den Dienst beenden. Der Lenker flüchtete über die Hilmteichstraße in Richtung Riesstraße und konnte nicht mehr eingeholt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg.

Lenker ausgeforscht

Nach umfangreichen geführten Ermittlungen konnte der geflüchtete Beschuldigte, ein 17-Jähriger aus Graz, schließlich ausgeforscht werden. Bei den Folgeerhebungen konnte er angetroffen werden und legte nach kurzem Leugnen ein umfassendes Geständnis ab. Der Beschuldigte löste bei seiner Fahrt durch das Stadtgebiet auch ein stationäres Radargerät mit über 100 km/h in einer 30-km/h-Beschränkung aus. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 17-Jährige nach mehreren verwaltungs- und strafrechtlichen Bestimmungen auf freiem Fuß angezeigt. Der Beschuldigte wurde bei seinem Sturz leicht verletzt und im LKH Graz behandelt.

