Leiche aus Wolfgangsee geborgen: Schwimmer ertrunken

Veröffentlicht am 16. August 2024, 19:33 / ©Stoxreiter

Heute Nachmittag lief in St. Gilgen am Wolfgangsee eine Suchaktion: Ein Schwimmer dürfte im Wasser untergegangen sein. Drei Feuerwehren samt Tauchern standen im Einsatz. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich. Etwa zehn Meter vom Ufer im Ortsteil Ried entfernt, fanden die Taucher die Leiche des Mannes in etwa fünf Meter Tiefe. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.