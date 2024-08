Staat verschenkt bis zu 5.000 Euro: Wem das Geld jetzt zuwinkt

Am 4. Dezember 2024 verleihen das Bundeskanzleramt und das Sozialministerium zum zweiten Mal den Österreichischen Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement. Dieser richtet sich an Vereine, Organisationen und Einzelpersonen, die sich durch ein besonderes Engagement in insgesamt fünf Kategorien auszeichnen. Zudem wird ein Sonderpreis verliehen. Alle Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 Euro dotiert.

Bis zu 5.000 Euro Gewinn

Ein „Zeichen der Anerkennung für das besondere Engagement so vieler Menschen in unserem Land, das tagtäglich zum Wohl anderer erbracht wird“: So beschreiben Sozialminister Johannes Rauch und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm den Staatspreis. Tatsächlich engagiert sich fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren freiwillig oder ehrenamtlich. All jene, wird nun der Gewinn von 5.000 Euro in Aussicht gestellt. Dafür müssen sie sich nur bewerben. „Noch bis Montag, 2. September 2024, haben Vereine, Organisationen, Initiativen, Projekte und Einzelpersonen die Möglichkeit, sich über die bundesweite Servicestelle für freiwilliges Engagement für die Auszeichnung zu bewerben“, heißt es vom Bund.

Fünf Kategorien

Eine Fachjury, bestehend aus Mitgliedern des Österreichischen Freiwilligenrats, bewertet alle Einreichungen anhand verschiedener Kriterien – etwa persönliches Engagement, Wirkung, Gemeinwohlorientierung, Kooperation und Nachhaltigkeit. Die Auszeichnungen erfolgen in insgesamt fünf Kategorien: Innovation, junges Engagement, Partizipation, Inklusion und Krisenbewältigung. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis für professionelles Freiwilligenmanagement vergeben. Ob ihr gewonnen habt, erfährt ihr ab dem 4. November. Da werden die Gewinner kontaktiert.

So hoch fällt das Preisgeld aus

Die Gewinnerinnen und Gewinner jeder Kategorie werden mit einer eigens kreierten Trophäe, einer Urkunde und einem Preisgeld in der Höhe von 5.000 Euro ausgezeichnet. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten zusätzlich zur Trophäe und zur Urkunde ein Preisgeld in der Höhe von 3.000 Euro bzw. 1.000 Euro. Der Staatspreis wird im Rahmen einer feierlichen Gala am 4. Dezember 2024, am Vorabend des Internationalen Tag des Ehrenamts, verliehen. Hier könnt ihr euch bewerben.