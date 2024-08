Auto beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Donnerstag, dem 15. August auf Freitag, dem 16. August beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Auto, welches auf dem Parkplatz vor dem „Pavillon“, in Ködnitz, Kals am Großglockner, abgestellt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Hinweise erbeten Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täterschaft werden an die PI Matrei in Osttirol erbeten ( Tel. 059133/7234).