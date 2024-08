Auto auf der A2 in Vollbrand

Heute, am 16. August gegen 15.08 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz zu einem Feueralarm auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien gerufen. Ein Auto auf einem Dolly geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und schütze das Wohnmobil vor einer Brandausbreitung. Neben der FF Nestelbach bei Graz war auch die FF Ludersdorf an der Brandbekämpfung beteiligt. Um zirka 17.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich abrücken.

©FF Nestelbach bei Graz | Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen. ©FF Nestelbach bei Graz | Das Auto stand in Vollbrand. ©FF Nestelbach bei Graz | Die Flammen griffen auf das Zugfahrzeug über.