Frau (47) stürzt neben Ehemann und Tochter fünf Meter in die Tiefe

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte am Freitag, dem 16. August gemeinsam mit ihrem Ehemann und deren Tochter vom Umkehrplatz der Traunsteinstraße in Gmunden über den Zierlersteig auf den 1.691 Meter hohen Traunstein aufsteigen. Auf einer Seehöhe von zirka 830 Metern, bei der Kletterpassage oberhalb der sogenannten „Überraschung“, dürfte ein Griff, an dem sich die Frau festhielt, ausgebrochen sein, woraufhin diese zirka fünf Meter über felsiges Gelände abstürzte und sich dabei zweimal überschlug. Der Notarzthubschrauber „Martin 3“ konnte die verletzte Wanderin mittels Tau von der Absturzstelle retten und nach Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden verbringen. Der Ehegatte und die Tochter konnten ohne fremde Hilfe zu Fuß ins Tal absteigen.