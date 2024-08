Alkolenker (22) liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd in Krems an der Donau.

Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd in Krems an der Donau.

Bei der Polizeiinspektion Krems an der Donau wurde am Donnerstag, dem 15. August gegen 22.35 Uhr, die Anzeige über einen alkoholisierten Fahrzeuglenker erstattet, der unbefugt das Auto einer Bekannten in Gebrauch genommen haben soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolgreich. Dieser konnte an einer roten Ampel im Stadtgebiet von Krems an der Donau wahrgenommen werden. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Beim Versuch, das Auto unter Verwendung von Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten, fuhr der Fahrzeuglenker rückwärts und stieß dabei gegen ein Dienstfahrzeug.

Verfolgungsjagd durch Krems

Er setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort und fuhr auf der Hafenstraße weiter in Richtung Weinzierl. Dort wollte er bei einem beschrankten Parkplatz neben den Schranken vorbeifahren, wobei er gegen einen Pfeiler und ein geparktes Auto stieß. Dann setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort. Gegen 23.00 Uhr, konnte er von Bediensteten der Polizeiinspektion Krems an der Donau widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Alkotest Ergebnis positiv

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Krems an der Donau. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der 22-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Das geparkte Fahrzeug wurde beschädigt und auch das unbefugt in Betrieb genommene Auto war beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Beschuldigte wird angezeigt

Der Beschuldigte wird der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wegen Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Weiters wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.