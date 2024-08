Kärntner Polizei hob Cannabis-Outdoor-Plantage aus

26 Cannabispflanzen bauten drei Männer im Bezirk Spittal an der Drau an.

Zumindest zwei bis drei Monate lang sollen die drei jungen Männer die Plantage im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten betrieben haben, heißt es am heutigen Freitag seitens der Polizei. Intensiven Ermittlungen der Beamten in Oberdrauburg ist es zu verdanken, dass dem Treiben nun ein Ende gesetzt wurde.

Plantage umfasste 26 Pflanzen

15 Cannabispflanzen unterschiedlicher Marke und unterschiedlicher Größen konnten am heutigen 16. August dort sichergestellt werden. Weitere elf Pflanzen seien von den Männern bereits abgeerntet worden. „Die drei waren dazu vollumfänglich geständig“, erklären die Beamten. Die Plantage sei für den Eigengebrauch gedacht gewesen. Sie wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2024 um 20:39 Uhr aktualisiert