Brand in Firma: Lackierkabine und Technikraum stark beschädigt

Heute, am 16. August um 13.50 Uhr kam es in der Lackierkabine einer Firma in Bürs zu einem Brandereignis. Aus bislang unbekannter Ursache entstand in der Lackierkabine ein Brand, wodurch diese und ein darüber befindlicher Technikraum stark beschädigt wurden. Aufgrund gefährlicher und leicht entzündlicher Stoffe innerhalb des Firmengeländes wurde der Bereich um den Brandherd großräumig abgesperrt. Das brennende Objekt befand sich direkt neben der Autobahn (A 14), welche jedoch für den Verkehr nicht gesperrt werden musste.

Brandursache unklar

Die Feuerwehren Bürs, Nüdziders, Bludenz und Braz brachten das Feuer bereits um 14.15 Uhr unter Kontrolle und meldeten eine halbe Stunde später „Brand aus“. Eine Person der Feuerwehr Bürs musste wegen Schwindelbeschwerden aufgrund des Atemschutzeinsatzes kurzzeitig von der Rettung vor Ort behandelt werden. Ansonsten wurden keine Personen verletzt. Am Firmengebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist bis dato unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Landeskriminalamt Bregenz sowie das Bundeskriminalamt geführt.