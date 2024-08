Wanderer vermisst: Große Suchaktion blieb erfolglos

Veröffentlicht am 16. August 2024, 20:57 / ©Bergrettung Kärnten

Am Donnerstag, dem 15. August, gegen 21.50 Uhr, meldete der Hüttenwirt des Friesenberghauses in Finkenberg einen Wanderer als abgängig. Dieser habe gegen 14.00 Uhr auf der Hütte eingecheckt, und habe sich dann auf eine Gipfeltour begeben. Als der Wandergast gegen 22.00 Uhr immer noch nicht zur Nächtigung zurückgekehrt war, machte er eine Vermisstenmeldung bei der Polizei. Er führte mit drei weiteren Personen eine Suchaktion durch, welche negativ verlief. Trotz einer umfangreichen Suchaktion durch die Bergrettung, die Alpinpolizei, Polizeihubschrauber und Suchhunden der Bergrettung am Freitag, dem 16. August konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Die Suche wurde während den Nachtstunden unterbrochen.