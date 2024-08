Verletzt: Gleitschirm klappt in 10 Meter Höhe zusammen

Am Freitag, dem 16. August, gegen 16.20 Uhr, machte ein 44-jähriger Österreicher einen Gleitschirmflug von der Hirschbichlalm am Zellberg ins Tal nach Laimach. Beim Landeanflug klappte der Gleitschirm in einer Höhe von zirka 10 Metern zusammen und der Pilot konnte einen Absturz nicht mehr verhindern. Er wurde nach der Erstversorgung durch ein RTW-Team mit Rückenverletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.