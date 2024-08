Arlberg-Bundesstraße nach Mure unpassierbar

Ein heftiges Unwetter zog eine Spur der Verwüstung am Arlberg in Tirol.

Ein heftiges Unwetter zog eine Spur der Verwüstung am Arlberg in Tirol.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 21:34 / ©Manuel Hauer

Aufgrund von Starkregen sind in der Gemeinde St. Anton am Arlberg mehrere Muren abgegangen und Straßen im Ortszentrum überflutet. Mehrere Straßen im Gemeindegebiet sind gesperrt, darunter auch die B197 Arlbergstraße. „Vorarlberg ist von Tirol aus aktuell nur über das Lechtal erreichbar“, informiert das Land Tirol am späten Freitagabend.

©Manuel Hauer | Eine Schlammlawine auf Tiroler Seite verlegte am Freitagabend die Arlberg-Bundesstraße.

Unwetter zog Spur der Verwüstung

Auch die L13 Sellraintalstraße ist nach einem Murenabgang im Gemeindegebiet von Sellrain zwischen Sellrain und Kematen gesperrt. Eine Umfahrung sei über Oberperfuss, Grinzens oder das Kühtai möglich. Ebenfalls nach einem Erdrutsch gesperrt ist die L12 Götzener Landesstraße. Eine Umfahrung nach Grinzens ist über die Gemeindestraße Bachele möglich.

23 Feuerwehren in Tirol im Einsatz

Aktuell sind Tirolweit in 23 Feuerwehren im Einsatz. Schwerpunkt sind St. Anton Arlberg. Grinzens. Nach derzeitigen Informationsstand sind 82 Alarmierungen – weitere Alarmierung werden laufend erfasst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2024 um 21:55 Uhr aktualisiert