LKW-Fahrer krachte in Auto: Eine Verletzte

Veröffentlicht am 16. August 2024

Der 43-jährige LKW-Fahrer aus Graz wollte am Freitag von einer Gemeindestraße in Hart nach links auf die B54 Wechsel Straße einbiegen. „Dabei übersah er den Wagen eines 41-Jährigen aus dem Bezirk Weiz“, heißt es seitens der Polizei. Der LKW stieß mit der rechten vorderen Fahrzeugkante gegen das Auto, wodurch dieses fast in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert wurde.

Beifahrerin bei Unfall in Hart verletzt

„Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 43-jährige Beifahrerin verletzt“, erklären die Beamten. Sie wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Pischelsdorf entfernte in der Folge den nicht mehr fahrbereiten PKW von der B54 und führte die Fahrbahnreinigung durch. Dafür musste die Straße vorübergehend gesperrt werden.