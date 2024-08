Unbeständiger Samstag mit Schauer und Gewitter

Am Samstag steht unbeständiges Wetter am Programm. „Bereits in der Früh und am Vormittag können Schauer und Gewitter durchziehen“, so die GeoSphere Austria. Dann wird es vorübergehend stabiler, mit mehr Sonne. Allerdings sind am Nachmittag und am Abend neuerlich Gewitter zu erwarten. Die Frühtemperaturen betragen je nach Stadtlage 18 bis 24 Grad und erreichen im Laufe des Tages einen Wert von 33 Grad.