Sonnig und heiß: Mit diesem Wetter startet Kärnten ins Wochenende

Bis zu 32 Grad soll es am Samstag in Kärnten haben.

Veröffentlicht am 16. August 2024, 21:47 / ©5 Minuten

Mit leichtem Föhnwind wird es auch am Samstag wieder sehr sonnig und heiß. Erst am Nachmittag entstehen vor allem in den westlichen Landesteilen wieder einige größere Quellwolken. „Mit ihnen steigt auch Gewitterrisiko“, wie die Meteorologen von Geosphere Austria betonen.

Gewitterwarnung für Kärnten

In der schwül-warmen Luft bilden sich zunächst im Bergland und später auch im Flachland teils heftige Gewitter. „Dabei ist teilweise mit Starkregen, Sturmböen und auch Hagel zu rechnen“, so die Fachleute.