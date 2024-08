Temperaturen bis zu 33 Grad: Gewitter und Schauer am Nachmittag erwartet

In der südlichen und östlichen Steiermark scheint häufig die Sonne bei Temperaturen bis zu 30 Grad und mehr. In der Obersteiermark lockern mögliche Wolken und Nebelfelder am Vormittag auf und vorübergehend scheint die Sonne. Am Nachmittag und Abend werden Regenschauer und Gewitter hier wieder häufiger. Zum Teil schüttet es dabei kräftig. Im Nordwesten geht die Temperatur schon etwas zurück. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad und erreichen am Nachmittag den Höhepunkt mit 25 bis 33 Grad