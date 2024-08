Rettungswagen im Einsatz kollidierte mit Auto: 20-Jähriger verletzt

Am Freitagnachmittag, 16. August, lenkte ein 28-jähriger Mann einen Krankenwagen auf der Dreschnigstraße in Richtung Klagenfurter Straße in der Villacher Innenstadt. Zur gleichen Zeit lenkte eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land ihr Auto auf der Gaswerkstraße von der B83 Ossiacher Zeile kommend geradeaus in Richtung Kreuzung Dreschnigstraße.

Auto kollidiert mit Krankenwagen

Ohne an der dort befindlichen Haltelinie anzuhalten, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zu einer rechtwinkeligen Kollision mit dem Krankenwagen kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 20-jährige Beifahrer des Krankenwagens unbestimmten Grades verletzt.

Patienten unverletzt

Die auf der Rückbank befindlichen Patienten wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Auch die 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.