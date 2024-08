Ehepaar löscht Brand selbst und verhindert schlimmeres: Verletzt

Am 16. August 2024, gegen 22.40 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in Gries a.Br., in der Küche eines österr. Ehepaares (37 und 46 Jahre alt), zu einem Fritteusenbrand, der in der Folge durch den Wohnungsbewohner selbst mit Geschirrtüchern, noch vor Eintreffen der FFW Gries a.Br., gelöscht werden konnte. Daraufhin verließen die Beiden die Wohnung. Der 37-jährige erlitt dabei am rechten Arm Verbrennungen zweiten Grades. Die 46-Jährige litt unter Atemschwierigkeiten. Beide wurden vom Team eines RTW erstversorgt. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.