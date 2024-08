Testspiel-Niederlage: KAC muss sich mit 1:2 geschlagen geben

Nach guter Anfangsphase des EC-KAC übernahm Ljubljana über weite Strecken des Startdrittels die Kontrolle über das Geschehen, Pance sorgte folgerichtig für die slowenische Führung, als er einen Querpass aus kurzer Distanz hoch in die Maschen hob. Bereits in der ersten Minute des zweiten Abschnitts glichen die nun spielfreudigeren Rotjacken aus, Neuzugang Mathias From verwertete im Powerplay aus dem Handgelenk. Beide Teams ließen in der Folge am weichen Eis zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt, gut fünf Minuten vor dem Ende schlug das Pendel schließlich zu Gunsten Olimpijas aus, als Ege freistehend ein horizontales Zuspiel in das halbleere Gehäuse bugsieren konnte. Hier findest du einen detaillierten Spielbericht.

Details vom Testspiel Schiedsrichter: Bajt (SLO), Bulovec (SLO) Aufstellung EC-KAC Dahm (Vorauer) Unterweger-Nickl, Jensen Aabo-Maier, Strong-Sablattnig, Preiml Muršak-Pastujov-From, Bischofberger-Hundertpfund-Fraser, Peeters-Herburger-Petersen, Schwinger-Obersteiner-Hochegger, Gomboc Fehlende Spieler Klassek, van Ee (beide Healthy Scratches) Torfolge 1:0 Žiga Pance (15:24/Jaka Sodja) 1:1 Mathias From (20:26/Jesper Jensen Aabo, Jan Muršak/PP1) 2:1 Wyatt Ege (54:30/Jan Ćosić, Nik Simšič)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 06:43 Uhr aktualisiert