Vor Unfall springt Beifahrer ab: Mopedfahrer crasht voll gegen Pfeiler

Am 16. August 2024 lenkte ein 15-jähriger Österreicher das Kleinkraftrad im Gemeindegebiet von Natters auf der Gemeindestraße Lärchenweg in Richtung Westen. Mit ihm auf dem Kleinkraftrad befand sich ein 15-jähriger Österreicher. In einer Rechtskurve verlor der Mopedlenker die Kontrolle über das Kleinkraftrad, geriet auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen einen Pfeiler einer Begrenzungsmauer. Der Beifahrer konnte kurz vor dem Aufprall abspringen und blieb unverletzt. Der Lenker erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen am linken Arm und Bein. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Notfallsanitäter konnte der Verunfallte mit dem RTW in das LKH Innsbruck gebracht werden.