16-jähriger Mofa-Lenker bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Der Jugendliche wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie LKH Graz überstellt.

Gegen 20 Uhr lenkte der 16-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg sein Motorfahrrad in Groß St. Florian auf der Gemeindestraße Grünauerstraße von Groß Sankt Florian kommend in Richtung Lassenberg-Wettmannstätten. Im dortigen Kreuzungsbereich wollte der Lenker nach links abbiegen und prallte dabei gegen den aus seiner Sicht von rechts kommenden PKW, gelenkt von einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Durch den Anprall wurde der Mofa-Lenker zunächst auf die Motorhaube geschleudert und stürzte in weiterer Folge neben dem Pkw zu Boden.

16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Pkw-Lenker, sowie dessen mitfahrende Gattin und Tochter blieben unverletzt. Eine Alkoholisierung lag nicht vor.