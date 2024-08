Schwerer Unfall auf B100: Mann bei Crash aus Auto geschleudert

In der Nacht auf Samstag, 17. August, lenkte eine 27-jährige kroatische Staatsangehörige ihr Auto auf der B100 Drautalstraße im Freilandgebiet Steinfeld in Fahrtrichtung Kleblach/Lind. Laut eigenen Angaben kam sie in weiterer Folge aufgrund von Sekundenschlaf rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dort beginnende Leitschiene, wodurch der PKW abhob, sich zweimal überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam.

Mann aus Auto geschleudert

Ein auf dem Rücksitz befindlicher und nicht angegurteter 39-jähriger Mann, ebenfalls kroatischer Staatsangehöriger, wurde aus dem PKW geschleudert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das BKH Spittal/Drau gebracht. Die 39-jährige Beifahrerin sowie die Lenkerin wurden nicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.