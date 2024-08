Auto bei Kollision gegen Hausfassade geschleudert: 16-Jährige verletzt

Am Freitagabend, 16. August, lenkte ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, sein Auto auf der Klagenfurter Straße in St. Veit an der Glan stadteinwärts. Zur selben Zeit fuhr ein 20-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, mit seinem PKW auf der Lastenstraße von der Marktstraße kommend in Fahrtrichtung Klagenfurter Straße.

Kollision bei Kreuzung, Auto gegen Hausfassade geschleudert

Bei der Kreuzung Klagenfurter Straße/Lastenstraße wollte der 62-Jährige geradeaus fahren, um auf der Klagenfurter Straße zu bleiben. Der 20-Jährige wollte ebenfalls geradeaus fahren, um auf der Lastenstraße zu bleiben. Der 20-Jährige übersah in weiterer Folge den in die Kreuzung einfahrenden 62-Jährigen und kollidierte mit der linken, hinteren Seite des PKW. Aufgrund des Aufpralles wurde das Auto des 62-Jährigen in die Fassade des Mehrparteienhauses der Klagenfurter Straße geschleudert und kam dort zum Stillstand.

16-Jährige landete im Krankenhaus

Die 16-jährige Beifahrerin des 20-jährigen St. Veiters wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Klagenfurt verbracht. Die beiden Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 08:36 Uhr aktualisiert