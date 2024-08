Bei Nebenbeschäftigungsverbot: 71 Prozent der Ärzte würden kündigen

An der Umfrage nahmen 1.727 Ärzte teil.

An der Erhebung der Umfrage nahmen insgesamt 1.727 Medizinerinnen und Mediziner aus verschiedenen Wiener Spitälern teil.

Kritik an geplanten Maßnahmen

Johannes Steinhart, Präsident der Wiener und Österreichischen Ärztekammer, sieht in den Ergebnissen eine klare Bestätigung seiner Kritik an den Plänen. Er betont, dass eine solche Beschränkung nicht nur unüberlegt, sondern auch schädlich für die Gesundheitsversorgung in Wien wäre. Steinhart fordert stattdessen eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um die Abwanderung von Fachkräften zu verhindern und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Warnung vor Abwanderung und Personalmangel

Auch Natalja Haninger-Vacariu, Vizepräsidentin der Ärztekammer für Wien und Kurienobfrau der angestellten Ärzte, warnt vor den Folgen eines solchen Verbots. Sie sieht darin den Versuch, die Probleme in den Spitälern auf die Ärzteschaft abzuwälzen, was jedoch zu einer weiteren Verschärfung des Personalmangels führen könnte. Angesichts der ohnehin langen Wartezeiten für Operationen sei dies nicht tragbar. Haninger-Vacariu fordert von der Politik und den Spitalsträgern, vernünftige und moderne Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht werden.

Hintergrund und Forderungen

Die Umfrage wurde zwischen dem 17. und 24. Juni 2024 durchgeführt und umfasste Ärzte aus dem Wiener Gesundheitsverbund, der MedUni Wien, sowie weiteren großen Wiener Spitalsträgern. Die Ärztekammer fordert nun, statt Verboten Anreize zu schaffen und die Arbeitsbedingungen in den Wiener Spitälern zu modernisieren, um den drohenden Personalmangel abzuwenden.