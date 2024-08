Schwerverletzte Motorradfahrer bei Unfällen in Wien

Gegen 14.45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gudrunstraße und Neilreichgasse in Favoriten zu einer Kollision eines Motorradfahrers mit einem Pkw. Beim Aufprall an der Seitentüre des Autos zog sich der Motorradfahrer (29) Kopfverletzungen zu und war bewusstlos. Nach der notfallmedizinischen Versorgung und Stabilisierung wurde der Patient mit Verletzungen am Kopf, an der Schulter und an den Händen in den Schockraum einer Klinik gebracht. Die Beifahrerin im Pkw erlitt durch den Aufprall Knochenbrüche und wurde vom Samariterbund versorgt und ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Auch in Penzing kam es zu einem Unfall

Um 20.30 Uhr kam ein Motorradfahrer(34)auf der Linzer Straße in Penzing ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Er zog sich dabei schwere Fußverletzungen zu. Teams der Berufsrettung Wien und des Samariterbundes versorgten den Patienten, stabilisierten ihn und brachten ihn zum Wiener Rettungshubschrauber,der den Patienten in eine Klinik flog.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 09:52 Uhr aktualisiert