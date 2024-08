GAK: Stürmer Milla (21) wird an ASK Voitsberg verliehen

Veröffentlicht am 17. August 2024, 09:59 / ©GAK 1902

Der 21-jährige Milla, der seine ersten Einsätze (10. Mal in der 2. Liga) in der letzten Saison absolvierte, soll nun in Voitsberg wertvolle Spielpraxis sammeln, um sein Potenzial weiter zu entfalten.

„Dies wird ihm helfen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen“

Der junge Kameruner, bekannt für seine Robustheit und sein Durchsetzungsvermögen im Angriff, wird die Offensive von Voitsberg verstärken und dort die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln. Sportlicher Leitner Dieter Elsneg ist sich sicher: „Kevin hat in der vergangenen Saison bereits gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass die Leihe nach Voitsberg ihm die Möglichkeit bietet, auf einem hohen Niveau regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Dies wird ihm helfen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“