Polizist von Hund gebissen: Frau nach Verkehrskontrolle festgenommen

Die Frau hielt sich illegal in Österreich auf.

Die Frau hielt sich illegal in Österreich auf.

Veröffentlicht am 17. August 2024, 10:29 / ©Bernhard Elbe/LPD Wien

Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in sehr schlechtem Zustand im Gemeindegebiet von Enns stellten die Beamten der Landesverkehrsabteilung fest, dass eine 28-jährige israelische Staatsangehörige illegal im Bundesgebiet aufhältig war. Die Frau wurde festgenommen. Im Rahmen der Amtshandlung ging ein Beamter noch einmal zum Fahrzeug der Frau, um deren persönliche Gegenstände abzuholen. Dort befand sich auch die Frau der Festgenommenen und deren Hund. Letzterer ging plötzlich auf den Polizisten los und biss ihn in den Oberschenkel. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen. Die Festgenommene wurde ins Linzer Polizeianhaltezentrum überstellt. Der Hund wurde über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land behördlich verwahrt und in die Tierklinik Sattledt gebracht