Starkregen und Hagel: Gewitterwarnung für Österreich

Schauer und Gewitter im Tagesverlauf

Bereits am Vormittag können im Norden und Osten erste Schauer und Gewitter auftreten. Ab Mittag entwickeln sich aus den Bergregionen heraus zahlreiche teils kräftige Gewitter, die sich langsam nach Nordosten bewegen. Die heftigsten Gewitter sind im östlichen Bergland zu erwarten und könnten später das südliche Wiener Becken und das Nordburgenland erreichen, berichtet der Wetterdienst Skywarn Austria.

Abends und nachts

Am Abend könnten die Gewitter auch Wien und die Gebiete nördlich davon sowie das Mittelburgenland erreichen. Im roten Warngebiet könnte die Gewitteraktivität bis in die zweite Nachthälfte anhalten. Abgesehen von diesen Regionen werden die kräftigen Gewitter überwiegend auf das Bergland beschränkt sein, auch wenn lokale Ausnahmen möglich sind. Die meisten Gewitter sollten bis zum späten Abend abklingen.

Hauptgefahr: Überflutungen und Muren

Die Hauptgefahr besteht heute erneut in Überflutungen und Murenabgängen durch starken Regen. Lokal können innerhalb kurzer Zeit über 50 mm, in einigen Fällen sogar über 100 mm Niederschlag fallen. Besonders im Osten können mehrere Gewitter in kurzer Zeit über denselben Ort ziehen, was das Risiko erhöht. Neben Starkregen sind auch Hagel bis 3 cm und Sturmböen möglich. Im Osten sind größerer Hagel bis 5 cm und schwere Sturmböen zu erwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2024 um 11:08 Uhr aktualisiert