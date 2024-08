Wassertemperatur der Kärntner Seen: Ist das noch Abkühlung?

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 33 Grad: Viele zieht es am heutigen Samstag aus guten Gründen an die Kärntner Seen. Doch nicht überall ist auch Abkühlung garantiert, denn bei den Höchstwerten der vergangenen Tage haben sich auch die Seen ordentlich aufgeheizt.

Wasser im Längsee misst 27,8 Grad

Messwerte des hydrographischen Dienstes des Landes zeigen, dass vor allem die Gewässer in Unter- und Mittelkärnten einiges an Temperatur zugenommen haben. So schreibt der Längsee aktuell 27,8 Grad zu Buche. Ihm folgen der Ossiacher See mit 27,3 Grad und der Klopeiner See mit 27,1 Grad. Knapp unter der 27-Grad-Marke bewegen sich aktuell noch der Wörthersee und der Faaker See.

©hydrographie.ktn.gv.at Die aktuellen Messwerte des hydrographischen Dienstes des Landes Kärnten.

Wo gibt es noch Abkühlung?

„Kühler“, wenn auch nicht kalt, sind da schon die Wassertemperaturen in Oberkärnten. Am Millstätter See wurden am Samstagvormittag zum Beispiel 26,0 Grad gemessen. Wer eine richtige Abkühlung sucht, sollte heute zum Weißensee fahren. Dort misst das Wasser momentan noch 24,8 Grad. [Stand: 17. August 2024, 10 Uhr]