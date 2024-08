Althofener Meisterklassen: Musiktalente mit Preisen ausgezeichnet

Über 40 Studierende haben dabei mit sechs renommierten Professoren intensiv an ihrem Repertoire gearbeitet. Am Freitag fand im Althofener Kulturhaus das Abschlusskonzert der jungen Musiker statt. Vergeben wurden dabei auch sechs Preise mit einer Gesamtdotierung von 15.400 Euro.

©LPD Kärnten/Wajand Sechs Preise mit einer Gesamtdotierung von 15.400 Euro wurden in Althofen an die Musiktalente vergeben.

Abschlusskonzert der Althofener Meisterklassen

Johannes Fleischmann, künstlerischer Leiter der Meisterklassen, bedankte sich bei den vielen Unterstützern, welche eine Durchführung der Meisterklassen bereits im dritten Jahr möglich machen. Für Althofens Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) haben sich die Meisterklassen in den letzten drei Jahren zu dem Klassikfestival schlechthin in Mittelkärnten entwickelt. So sieht das auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Ich spreche ihnen Mut zu, weiterzumachen. Denn binnen kürzester Zeit hat sich dieses Festival als das größte in Mittelkärnten in den Sommermonaten etabliert. Das so zahlreich anwesende Publikum ist das schönste Dankeschön an die Künstlerinnen und Künstler.“