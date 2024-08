Stau-Alarm: Reiseverkehr sorgt für Wartezeiten von über einer Stunde

An den Grenzstellen verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexperten die längsten Staus. So etwa in Kärnten, vor dem Karawankentunnel (A11), hier machte sich der Urlauberschichtwechsel bemerkbar sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise musste man sich auf Wartezeiten von bis zu einer Stunde einstellen.

Über eine Stunde Wartezeit bei Spielfeld

Nicht besser stellte sich die Situation vor der Grenzstelle Spielfeld dar, auf slowenischer Seite mussten sich die Heimreisenden ebenfalls über eine Stunde gedulden. In Salzburg, bei der Grenzstelle Walserberg, kam es zeitweise zu Verzögerungen von bis zu fünfzehn Minuten. In weiterer Folge ging es auf der Tauern Autobahn (A10) stellenweise nur langsam voran, so etwa zwischen Salzburg Süd und Puch/Urstein und in der Gegenrichtung zwischen dem Knoten Pongau und Werfen – hier wurde der Verkehr vor dem Helbersbergtunnel blockweise abgefertigt.

Arlbergstraße (B197) nach Murenabgang gesperrt

Seit Freitagabend ist die Arlbergstraße (B197) nach einem Murenabgang bei St. Anton gesperrt. Da der Arlbergtunnel auf der Arlberg Schnellstraße (S16) aufgrund von Sanierungsarbeiten ebenfalls gesperrt ist, sind somit beide Straßenverbindungen am Arlberg nicht befahrbar. Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen empfehlen ein großräumiges Ausweichen über die B198 und das Lechtal, oder über Deutschland.