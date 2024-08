Stau vor dem Karawankentunnel: Zeitverlust von bis zu einer Stunde

Auf der A11 geht es am heutigen Samstag nur langsam voran.

Veröffentlicht am 17. August 2024, 11:46 / ©5 Minuten

Der Reiseverkehr habe am Samstag relativ spät eingesetzt, so die ÖAMTC-Verkehrsexperten. Nun kommt es aber vor allem an den Grenzstellen zu langen Staus. Etwa vor dem Karawankentunnel. Sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise muss man sich auf Wartezeiten von bis zu einer Stunde einstellen.

Zeitverluste auch an anderen österreichischen Grenzstellen

Nicht besser stellte sich die Situation vor der Grenzstelle Spielfeld dar. Auf slowenischer Seite mussten sich die Heimreisenden ebenfalls über eine Stunde gedulden, so der ÖAMTC. In Salzburg – bei der Grenzstelle Walserberg – kam es zeitweise ebenfalls zu Verzögerungen von bis zu fünfzehn Minuten. In weiterer Folge ging es auf der A10 Tauern Autobahn nur langsam voran.