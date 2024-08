Für den guten Zweck: Sachspenden für Flohmarkt in Spittal gesucht

Am 13. und 14. September 2024 kann beim „Kitsch & Kunst“-Flohmarkt des Soroptimist Clubs Spittal-Millstättersee wieder nach Herzenslust gestöbert werden. Mit dem Verkaufserlös will der Club vor allem in Not geratene Frauen und Familien unterstützen. Dazu werden nun geeignete Sachspenden gesucht, die am Flohmarkt verkauft werden können.

Geschirr, Schmuck und Kitsch

Gefragt sind Geschirr, Modeschmuck, Stoffe, Kunst und (schöner bzw. brauchbarer) Kitsch. Aus organisatorischen Gründen können hingegen keine Bücher, große Elektrogeräte, Schuhe oder sperrige Gegenstände angenommen werden. Am 23. August können Sachspenden in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in der alten Volpini-Fabrikshalle in Spittal angegeben werden.