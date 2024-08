Waldbrand: Löscheinsatz stellt steirische Feuerwehr vor Herausforderung

Veröffentlicht am 17. August 2024, 12:23 / ©APA/FF ADMONT

Noch am Freitag wurden von der Luft aus acht Abwürfe erfolgreich platziert, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Am Samstag wollen die Einsatzkräfte mit Bodentrupps weiterarbeiten, hieß es in einer Aussendung des Bereichsfeuerwehrkommandos Liezen.

Hoffen auf „Brand aus“

Die Feuerwehrleute hoffen, dass noch am Samstag „Brand aus“ gegeben werden kann, doch am Vormittag konnten die Arbeiten wegen dichten Nebels nicht wie geplant fortgesetzt werden. Gegen Mittag soll ein Hubschrauber des Innenministeriums eintreffen und einen Erkundungsflug starten. Danach soll über die weitere Vorgehensweise entschieden werden.

Löscharbeiten werden zur Herausforderung

Sollten wie geplant Bodentrupps zum Einsatz kommen, werden sie von acht Bergrettern gesichert und unterstützt. Ein Hubschrauber werde die Bodenmannschaften mittels Tau absetzen. Zudem ist auch die Freiwillige Feuerwehr Zauchen mit Drohnen im Einsatz, um die Lage zu erkunden und der Freiwilligen Feuerwehr Admont zu helfen. (APA 17.08.2024)