Ab Montag: Brücke und Landesstraße in Hermagor werden saniert

Am Montag, 19. August 2024, starten im Bezirk Hermagor gleich zwei Baumaßnahmen. Sowohl die Hangbrücke Podlaniggraben, die sich an der B111 Gailtal Straße in der Kötschacher Ortschaft Podlanig befindet, als auch ein Abschnitt der L25 Egger Straße in Hermagor werden saniert. „Insgesamt investieren wir in beide Baumaßnahmen über eine Million Euro, um die Infrastruktur im ländlichen Raum intakt zu halten“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Hangbrücke in Podlanig

Die Hangbrücke in Podlanig weist bereits an mehreren Stellen und Bauteilen schwere Schäden auf und wurde bei der letzten Prüfung mit der Note vier bewertet. Neben notwendigen Betoninstandsetzungsmaßnahmen am Brückenbauwerk selbst, muss auch die Hangsicherung erneuert werden, da es dort in den letzten Jahren zu massiven Hangbewegungen gekommen war.

Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 850.000 Euro

Auch die Fahrbahnübergänge sowie ein 500 Meter langer Abschnitt der B111 Gailtal Straße werden im Zuge dessen saniert. „Das steile Gelände und die beengten Platzverhältnisse stellen eine besondere Herausforderung für die Instandsetzungsarbeiten dar“, erklärt Gruber. Die Gesamtkosten für die Brücken- und Straßensanierung belaufen sich auf 850.000 Euro. Sämtliche Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs (einspurig mit Ampelregelung) umgesetzt werden. Beim Aufbringen der Asphaltdeckschichte ist allerdings mit Anhaltungen bis zu 30 Minuten zu rechnen. Die Arbeiten sollen mit spätestens Mitte November abgeschlossen sein.

Fahrbahnsanierung L25 Egger Straße

Ebenfalls am Montag, 19. August 2024, wird an der L25 Egger Straße in Hermagor zwischen Fritzendorf und Egg gearbeitet. Die Fahrbahn befindet sich auf einem rund 800 Meter langen Abschnitt in einem desolaten Zustand und muss aufgrund von Netzrissen und Schlaglöchern saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 230.000 Euro.

Arbeiten Mitte September fertig

Die Arbeiten sollen Mitte September abgeschlossen sein. Umleitung erfolgt über die Gemeindestraße nach Micheldorf und Fritzendorf. Die Baumaßnahmen können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden, Verkehrsunterbrechungen sind in Ausnahmefällen für kurze Zeit dennoch möglich. Während der Asphaltierungsarbeiten ist mit einer Totalsperre des Baustellenbereichs zu rechnen. Zeitpunkt und Dauer werden zeitgerecht bekannt gegeben.